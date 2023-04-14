創意第一季營收65.29億元，年增加44.6%、季減少19.23%。創意先前即預期，第一季營收受到淡季影響，將季減約二成，但依舊創下歷年同期最佳，主要動能來自量產業績的穩健貢獻。

創意先進製程比重持續穩定拉升，今年在7奈米會大幅成長，進入量產案子有enterprise SSD、FPGA、AI，整體來說，創意今年包括營收、ASIC、NRE都將呈現雙位數成長，其中，ASIC成長高於NRE，至於5奈米，因NRE才剛始貢獻營收，故預估5奈米佔2023年ASIC營收比重有限。

展望2023年全年，創意因客戶端開案強勁，當中最看好SSD與網通的量產業務，全年營收與獲利可望續創新高，今年營收可望成長雙位數，而法人圈預期，創意今年每股淨利可達30元以上。

創意3月營收21.93億元，月減少2.5%、年增加45.5%。就營收比重來說，量產營收18.98億元、月增25.95%；委託設計業績為2.55億元，月減65.07%。