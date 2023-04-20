台積電首季自結合併營收5086.33億元，季減18.69％、年增3.58％，仍創同期新高，但略低於財測預期5126.9～5372.5億元。不過，以美元計價營收為167.19億美元，季減16.12％、年減4.83％，達財測預期的167～175億美元低標。

台積電首季營業利益2312.38億元，季減28.86％、年增3.33％，歸屬母公司稅後淨利2069.87億元，雖季減30.05％、仍年增2.1％，每股盈餘7.98元，均創同期新高。毛利率56.33％、營益率45.46％，雖分創近4季、5季低點，仍分創同期新高及次高，表現優於財測預期。

台積電表示，5奈米、7奈米製程出貨分占首季晶圓銷售金額31％、20％。整體先進製程營收達全季晶圓銷售金額51％。應用方面，以高速運算（HPC）及智慧手機分占44％、34％為主，物聯網、車用、消費性電子及其他分占9％、7％、2％、4％。

各應用營收方面，由於宏觀經濟疲弱、終端市場需求疲軟及客戶調節庫存，台積電首季僅車用營收季增5％，HPC、智慧手機、物聯網、消費性電子、其他應用營收分別季減14％、27％、19％、5％、18％。