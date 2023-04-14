不少民眾因為抽不出時間照顧臥病家人，請看護來幫忙，作家黃大米也請了外籍看護要來照顧阿公，並且已經錄取，未料對方在報到前夕突然脫口一句話，讓黃大米嚇得立刻辭退。

黃大米在臉書發文表示，自己近日面試了一位外籍看護，當下一切都好，未料對方在報到前系突然對她說「我欠旅館費50天，一天350元，可以先幫我還這筆錢，讓我退房嗎？」

黃大米聽到當下相當吃驚，才知道原來有旅館可以欠費多達50天，而不用先結清，開玩笑說「這根本是瑪丹娜來台才有的規格吧」，最後因為這個欠費規格實在太「巨星」，因此立刻就決定辭退這名看護，繼續尋找，自嘲「我不是在找看護，就是在找看護的路上」。

不少網友也看傻：「可以欠費50天的人才最好不要錄用比較好吧？」、「通常這種還沒上班就先支薪的，其中必然有貓膩」、「好險沒用，聽起來像詐騙」、「外傭轉出期間應該是住在仲介公司宿舍等待下一個雇主或遣返才對。怎麼可以在外住宿」、「今年目前聽到最扯的」。