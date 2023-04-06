美女主播劉芯彤口條流利、台風穩健，加上亮眼外型，深獲觀眾喜愛，褪下主播光環的她毫不吝嗇與網友分享私下生活，更時常曬出火辣身材，引發粉絲暴動。近日，她曬出胸前大開的辣照，被網友直指「長輩見客」，劉芯彤不甘示弱妙回一句，笑翻不少網友。

劉芯彤於昨(5)日曬出一張火辣照片，只見她領口大開幾乎到腹部，胸前春光外洩，渾圓的胸型一覽無遺，並對著鏡頭瞇眼，表情逗趣可愛，接著透露整理照片時，老公火星人說這張照片的她最美，讓劉芯彤搞笑回擊：「我想他皮真的很癢。」

貼文一出，許多網友誇讚她的好身材，「蠻可愛的啊！還有亮點。」、「自然就是最美麗動人。」、「很自然，膚況又好。」、「這張可愛，膚質粉嫩又透亮，俏皮微性感，真的有美」、「真的美啊！妳誤會了，這張也是俏皮可愛的說，他是內行的啦」、「乳溝真的很搶戲。」、「深知流量密碼掌握要訣。」

好友知名作家黃大米也直接誇讚表示：「乳溝真的很搶戲。」但這還不是最勁爆留言，接著竟有人虧劉芯彤：「奶奶出來見客。」她則隨即在底下妙回：「放心，裡面是比基尼，見不了客。」