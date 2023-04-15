跟著俞敏洪的人，終於等來了豐厚的回報。東方甄選近日發布公告，向公司包括高管、雇員在內的154人發放3045.9萬股股份獎勵，照東方甄選11日當天收盤價每股29港元計算，本次股份獎勵總價值約8.83億港元。扣除高管的高額股份，普通員工人均也將獲得價值487萬港元（約合人民幣427萬元）的股票。

公告也明確說明俞敏洪以及東方甄選高管孫東旭、尹強等3人的獎勵額度。其中，俞敏洪獲得150萬股、CFO尹強獲得60萬股，價值分別約4350萬港元、1740萬港元；CEO孫東旭則獲得300萬股，價值高達8700萬港元。

至於東方甄選直播的關鍵人物董宇輝，以及其它幾位核心主播拿了多少獎勵，公告中並未透露。但多位業內人士肯定地說，董宇輝獎勵的數目應該少不了。

除高管外的其餘151名參與者均為東方甄選雇員，將獲得合計2535.9萬股激勵，價值約7.4億港元。據東方甄選披露，截至2022年11月，公司員工數量為1670人，包括1260名全職雇員及410名兼職雇員，照此計算，此次獲得股份獎勵的人數，占公司總人數的近10％。

但需要注意的是，此次東方甄選股份獎勵分3年歸屬，每年授出獎勵股份的20％至50％，同時須維持達到特定的表現評估門檻。換句話說，東方甄選高管和員工要想拿到獎勵，必須至少要為公司再打3年工並且業績表現達標。