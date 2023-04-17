今年入春最強一波春雨將在周三報到，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享最新歐洲模式模擬未來4天的雨區分布，周三、四台灣西半部有明顯雨勢，尤其中南部地區「紅通通一片」，有望對水庫帶來一點進帳。

圖為今天到周四（20日）雨區模擬。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急FB）

「台灣颱風論壇」在臉書發文，本周天氣變化多端，先是今、明兩天晴朗炎熱，之後周三、四（19、20日）轉雷雨，其中周三抵達台灣的鋒面值得期待，根據歐洲數值模式最新降雨預估，周三、周四的鋒面將帶來明顯雨勢，無論是山區或平地都有間歇大雨機會，有安排室外活動的人務必注意。

「台灣颱風論壇」強調，這波春雨實際降雨多寡、空間分布仍須視當天雲雨帶發展情形而定，這部分會持續調整修正，但降雨趨勢明確，這次降雨有機會可以為水庫帶來一點進帳。

氣象局也提到，周三（19日）北部海面有鋒面接近，台灣周圍環境有較強的西南風，水氣增加，天氣轉不穩定，西半部地區轉為有陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後東半部山區亦有雷陣雨；周四（20日）鋒面影響，西半部、東北部地區短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區局部短暫陣雨或雷雨。周五、六（21、22日）水氣仍多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。