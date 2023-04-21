春季天氣變化迅速，昨為中台灣帶來暴雨的鋒面勢力遠離，今起降雨趨緩，明、後天周末天氣好轉，南部高溫上看30度。下周二（25日）起又一波鋒面接近，加上東北風影響，迎風面的天氣再度轉差，又有降雨機率。

鋒面遠離，天氣自今起逐漸恢復穩定，僅東部仍有短暫雨，其他地區轉乾。受東北風影響，北部、宜蘭及花蓮一帶轉涼，高溫落在22至25度；中南部、台東高溫上看30度，早晚稍涼。

最新預報顯示，下周二又有一波鋒面接近，北部、東北部再度轉雨，預估這波鋒面將停留3天，下下停停的陣雨會一直持續到下周四（27日）。