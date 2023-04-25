上波春雨南部進帳有限，全台最大的曾文水庫蓄水率甚至下滑，目前蓄水量僅剩3248萬立方公尺，蓄水率6.41%，急需梅雨解渴。氣象專家賈新興指出，最新資料顯示，有利梅雨建立的大環境，大約在6月4日之後，5月想要下梅雨不樂觀。

賈新興分享「美國系集氣候預報資料」，指出有利梅雨建立的大環境，大約在6月4日之後。(翻攝自賈新興臉書)

賈新興在臉書分享「美國系集氣候預報資料」，指出最新一報顯示有利梅雨建立的大環境，也就是圖中的紅線和藍線要同時都在零值線以上，時間點落在6月4日之後，與上次資料的時間一樣。

另外，賈新興表示，圖中紅色線代表低壓帶，顯示5月16日之前有3波鋒面影響的機會，且伴隨西南季風。與上一次梅雨開始的指標顯示5月16日至5月底有3波低壓鋒面的時間不同，這部分是本次預報和上次預報，差異比較大的地方。

賈新興指出，5月下梅雨情況不樂觀，呼籲大家節約用水。近日天氣部分，今晚至明天清晨（25至26日）受微弱鋒面通過影響，基隆北海岸、東北角、新北山區及宜蘭有局部短暫雨，周三至周六（27至29日）午後北部、中南部山區有零星雨。周日至下周一（30日至5月1日）鋒面通過， 嘉義以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後中南部山區有雨，其中下周一清晨至中午桃竹苗有局部較大雨勢。