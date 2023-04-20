今（20）日是24節氣的穀雨，最強春雨持續炸台，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，中央氣象局針對苗栗縣、台中市及彰化縣發布大雷雨及時訊息；另外，目前在關島東南東方海面有一熱帶性低氣壓，最快今晚增強為今年第一個颱風「珊瑚」，對台灣沒直接影響。

今天鋒面通過，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，花東亦有局部短暫陣雨或雷雨，若對流雲系發展旺盛，容易出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣；溫度方面，各地稍轉涼，西半部、宜花高溫24至26度，台東高溫仍有29度。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，鋒面雷雨帶慢速移動中，苗栗、台中、彰化慎防持續性大雷雨，「稍後會繼續往南部靠近，真的走得太慢了。」

至於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，未來朝西北方向移動，氣象局預報員葉致均表示，不排除在今晚或明天生成今年第一號颱風，不過成颱機率不大，就算生成颱風對台灣天氣也沒有影響。