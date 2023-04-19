由於鋒面逐漸通過，明（20）日天氣不穩定，台灣西半部、東北部地區有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區也易有局部短暫陣雨或雷雨。氣象局表示，鋒面在周五（21日）逐漸離開，不過下周二（25日）又有另一波鋒面報到。

氣象局分析明天降水分布狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天台灣西半部、東北部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區也易有局部短暫陣雨或雷雨；溫度方面，各地稍轉涼，北部及東北部降溫比較明顯，預測中部以北、東北部及東部低溫21、22度，南部及東南部23、24度，中部以北、東北部及東部高溫約25、26度，南部及東南部約28、29度。

氣象局預測未來降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周五鋒面逐漸離開，仍有殘存水氣，中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，清晨可能有局部較大雨勢發生的機率，其他地區局部短暫陣雨，白天後雨勢可望稍緩；周六、下周日（22日、23日）環境場為微弱東北風，華南地區依然有殘留水氣往東移出，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周一（24日）各地為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨；下周二另一鋒面通過及東北季風增強，迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，北部及東北部天氣又再稍轉涼；下周三（26日）受東北季風影響，北部及東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，北部及東北部天氣稍涼。