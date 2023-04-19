自從疫情趨穩後，許多國人紛紛前往日本旅遊度假。一位男子近日到沖繩自駕遊時，遇到同樣來自台灣的旅客，沒想到對方租車後竟然盡顯三寶本色，違規行為包括「轉彎不打方向燈、任意變換車道、不遵守停止線」等，讓他怒轟根本是「呆丸炸彈」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，在日本若持外國護照想要自駕遊，車上都會貼有「外國人開的」貼紙提醒本地駕駛人；當時原PO前往租車公司，他和另外一名旅客先後開離租車公司，沒想到對方上路後馬上出現各種違規行為，包括「轉彎不打方向燈、任意變換車道、不遵守停止線」等。

對此，許多網友紛紛回應，「上次撞到小朋友那個下場不知道怎麼樣了？」、「台灣駕照只要會看紅綠燈就可，標誌標線路牌都不會看」、「沖繩看到わ跟れ車牌閃遠一點就對，都是租賃車。看到Y也是閃遠一點…」、「在台灣是三寶，出國還是三寶！」、「地獄來的，不意外」。

針對許多人質疑，原PO如何斷定前方旅客就是台灣人，他表示目前多數大陸人仍無法出境，沖繩都是台灣人跟韓國人居多，另外原PO辦理租車時，該名旅客就在他面前拿出我國護照，因此他才認定該名三寶是台灣人。