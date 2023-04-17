美國、日本、南韓今天在南韓東部公海舉行針對北韓核武、飛彈威脅的飛彈防禦訓練，與上次三方飛彈防禦訓練僅隔一個多月，顯示三國為因應北韓日漸強化的威脅加速合作演習。

南韓海軍表示，南韓神盾驅逐艦栗谷李珥號、美國勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）與日本護衛艦愛宕號（JS Atago）等三方的神盾級軍艦都參與這次軍事演習。

美國、日本、南韓在去年10月及今年2月22日都曾舉行飛彈防禦軍事演習，上次是在獨島鄰近公海舉行；4月4日則在濟州南方公海舉行針對潛射彈道飛彈（SLBM）等水下作戰的反潛軍演，針對北韓各種攻擊可能的三方聯合軍演頻率明顯提升。

美國、日本、南韓14日發表聯合聲明，除敦促北韓「立即停止所有破壞穩定的活動」，也決定將飛彈防禦與反潛演習定為例行軍演，以嚇阻與反制北韓的核武與飛彈威脅。

不過，南韓國防部說明，飛彈防禦與反潛演習正規化時程仍需商議，今天的防禦演習不算是正規演習一環，而是為因應北韓威脅、挑釁的訓練。（編輯：郭中翰）1120417