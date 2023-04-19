北韓完成首顆間諜衛星 金正恩下令發射 22:232023/04/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓官媒19日報導，北韓領導人金正恩周二帶著愛女金朱愛視察「國家宇宙開發局」，宣布北韓首顆軍用間諜衛星打造完成，有助對美國及其盟友的軍事動態做即時情蒐，下令要如期發射，據分析時間可能選在南韓總統尹錫悅下周訪美前後發射。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓打造「第1顆軍用間諜衛星」 金正恩下令如期發射 韓軍驅逐北韓警備艇 意外與中國漁船相撞 習近平回覆金正恩賀電 強調加強戰略溝通 #北韓 #首顆 #間諜衛星 #金正恩 #發射 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚇阻北韓核威脅 美日韓有意將飛彈防禦演習「正規化」 10:172023/04/15 國際 G7外長會議日本開幕 確認台海和平穩定重要性 02:492023/04/17 國際 大陸發射火箭衛星「飛過台灣北部外海上空」 國防部回應了 10:552023/04/16 政治 《百貨股》小7推低碳植米飯糰 估帶動業績增1成 12:182023/04/17 財經 增強核反擊能力 北韓稱試射火星-18洲際彈道飛彈 08:112023/04/14 國際 山東艦停外海「外阻內封」 前大使驚爆：國軍這計畫恐無法實施 20:012023/04/14 政治 G7外長會議共同聲明「強烈反對改變現狀」 日外務大臣：達重大成果 15:232023/04/18 國際 華郵：密件披露 美掌握另4顆中國偵察氣球 15:372023/04/15 國際 星艦因壓力閥問題延後試飛 20日嘗試再升空 14:222023/04/19 科技 陸成功發射一枚衛星 主要用於氣象預報預測 10:522023/04/16 兩岸 張軍指美國在半島周邊頻繁軍演 嚴重加劇北韓不安全感 12:312023/04/18 兩岸 全家攜6產業創循環杯生態抽5千購物金 7-11低碳植米飯糰登場 15:242023/04/17 生活 朝媒未報導參謁太陽宮 金正恩遭疑轉移祖輩偶像化到其個人 13:122023/04/16 國際 《國際政治》尹錫悅訪美前首表態 韓或供烏毀滅性軍武 12:082023/04/19 財經 安理會討論北韓核問題 陸方批美國近期軍演 11:002023/04/18 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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