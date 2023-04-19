北韓官媒19日報導，北韓領導人金正恩周二帶著愛女金朱愛視察「國家宇宙開發局」，宣布北韓首顆軍用間諜衛星打造完成，有助對美國及其盟友的軍事動態做即時情蒐，下令要如期發射，據分析時間可能選在南韓總統尹錫悅下周訪美前後發射。