近年美中兩強從經濟戰打到科技戰，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，美國最新數據顯示通膨正在降溫的路上，至於中國則陷入通縮，通縮恐怕比通膨更難救，且需當心中國房地產面臨泡沫危機。

謝金河表示，美國3月消費者物價指數(CPI)是5%，這比2月的6%、元月6.4%顯著下降，3月生產者物價指數（PPI）2.7%，也比2月的4.6%更進一步改善，這都顯示美國的通膨正在降溫的路上，但他也提醒，疫情帶來的衝擊未去，服務及薪資上漲帶動的通膨壓力仍然難解，CPI維持在4%上下可能是常態。

「而同一時間，中國公布的CPI及PPI正呈現與美國完全不同方向的變化。」謝金河說，中國3月CPI只有0.7%，PPI是負2.5%，值得關注的是，中國的PPI從去年10月迄今，已經連續6個月出現負值，近兩個月的CPI都在1%以下，這是通縮的徵兆。

謝金河提到，從去年3月16日迄今，美國已經升息9次，一共升息19碼，終於勉強把CPI從9.1%降到5%，但同一時間，中國人行一直降準、降息，但CPI、PPI卻一直往下走，「這可以看出奔馳30年的中國經濟正在快速降溫的路上，一旦通縮之勢形成，這個病比通膨更難救。」

謝金河文末總結，中國最近公布年報的房企，才四十幾家就大虧1700億人民幣，顯示房地產泡沫正在催化中，而這是中國走向通縮最關鍵的臨門一腳。