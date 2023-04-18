被譽為「最強一波春雨」明天報到，預期將為中南部帶來大雨，讓盼雨多時的民眾頗為期待，不過，雨神報到雖能適時為水庫解渴，至於是否能紓解旱象？南區水資源局指出，看起來這場雨規模不小，但恐難單靠這波雨改變旱象。

台南水情吃緊，台南市政府指出，明天鋒面接近，雖預估為大雨等級，可望為水庫解渴，但未達紓解旱象程度，不過，該做的防汛部署都已整備好，目前包括60座抽水站、342台移動式抽水機、271個淹水感測器等都已整備完成，若有需要就會啟動。

南水局指出，明天這場春雨預計將從平地先降雨，目前各國預測雨量不一，但看起來降雨規模不小，只是，雖能適時挹注水源入庫，卻不足以改變旱象；此外，南水局也強調，一切都要視屆時實際降雨多寡論斷。

截至4月18日，曾文水庫有效蓄水率10.76％，烏山頭水庫蓄水率46.78％，南化水庫有效蓄水率僅27.49％，南水局指出，17日下午2點已開始放水到烏山頭水庫蓄水，因主要供應民生用水的是烏山頭水庫，考量烏山頭水庫水位偏低，因此須適時補充水量，預計將放到24日晚間24時，預計屆時曾文水庫將只剩5％水，南水局也提醒，千萬不要只看到蓄水只剩「5％」，就以為水庫見底了。