台積電法說會前夕，台股早盤高檔震盪，指數上漲30餘點。

美股輝達等大型科技股走強抵銷高盛、嬌生財報欠佳的利空，美國四大指數漲跌互見，標準普爾500指數小幅收漲。

道瓊工業平均指數4月18日終場下跌0.03％（10.55點）、收33,976.63點。那斯達克指數下跌0.04％（4.31點）、收12,153.41點。費城半導體指數上漲0.36％（11.04點）、收3,077.72點。

群益投顧指出，前波領漲的「台電強韌電網概念」與「軍工概念」轉趨強弱分歧、震盪回檔，生技股題材股受惠資金轉進機會轉增。

強勢股上檔賣壓轉增，只宜回檔量縮價穩、低接短打因應，階段操作難度偏高，擇強守技術面應對。

台股上攻萬六關卡，卻屢次卡關，形成短期回檔整理壓力轉增氛圍，惟國內外科技大廠處財報公布期，形成多空限縮影響。台股估計仍呈區間反覆格局，個股快速輪動。主流類股上，以電動車、光通訊與太陽能相關，表現相對強勢。