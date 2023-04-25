台積電預期第二季合併營收介於152～160億美元，季減4.3～9.1％、年減11.9～16.3％，假設以新台幣平均匯率30.4元下，中位數為新台幣4742.4億元，季減6.76％、年減11.21％，為近1年半低點。毛利率52～54％、營益率39.5～41.5％，為近1年半、近2年低點。

由於庫存去化時間較預期長，台積電將今年美元營收展望調降至衰退1～6％，但優於晶圓代工業平均衰退7～9％水準。雖因應短期不確定因素，將適度緊縮資本支出規畫，但今年資本支出規模預期維持320～360億美元預期不變，並認為長期毛利率53％目標仍可望達成。

多家外資法說後出具報告，認為台積電因短期疲弱調降展望早有預期，雖據此調降獲利預期，將目標價區間自620～700元小幅修正至620～680元，並認為近期股價將狹幅區間盤整，仍看好長期營運成長表現，均維持「買進」、「優於大盤」、「加碼」評等不變。