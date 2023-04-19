萬海航運（2615）委由日本聯合造船公司津船廠量身打造的三艘新船，包括3,013TEU的「行春輪」、「萬春輪」與3,055TEU的「結春輪」，18日在日本津船廠舉行新造船命名典禮暨公益捐贈活動。

萬海表示，這批新造船自2022年起逐步交付，有利於加速船隊船齡年輕化，推動節能與綠化，多元化營運船隊發展及打造安全高效率的貨櫃運輸服務。其中，行春輪、萬春輪為3,013TEU系列貨櫃輪中的第十與第十一艘，結春輪為3,055TEU系列貨櫃輪中的第二艘。

為推動綠色航運，3,013TEU系列貨櫃輪設計有符合含氮硫化物排放標準（NOx Tier III），與配備AMP岸電系統，於船舶靠岸時能有效減少燃燒燃油之碳排放。3,055TEU系列船為3,013TEU 姊妹船型，皆安裝節能主機，全平衡扭曲球型舵及螺槳前的預旋流設備，可促進船體推進效率，達到節能環保。

這兩型船皆獲頒「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，安裝智能船舶系統與各項監控及通訊設備，全方位蒐集船舶航行與設備運作數據，強化船隊安全管理。

萬海除了舉行新造船命名典禮，同時捐贈日常物資給日本的三間社福機構 Learning for All , Esperance Yokkaichi與名張養護學園，幫助在地弱勢群體。