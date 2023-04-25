俄羅斯擔任本月的聯合國安理會輪值主席國，因此俄外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)在星期一主持了多邊主義和聯合國憲章的相關會議。然而這場會議對拉夫羅夫來說相當難堪，歐盟所有 27 位大使發表聯合聲明，譴責俄羅斯在烏克蘭的行動。而且聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)也抨擊俄羅斯發動戰爭，造成給人民巨大痛苦和破壞。

CNN報導，歐盟駐聯合國代表史科格 (Olof Skoog) 說：「我和歐盟的 27國大使一起來到這裡，一起發表針對俄羅斯的聯合聲明。」

「俄羅斯試圖將自己描繪成聯合國憲章和多邊主義的捍衛者。但事實並非如此。眾所周知，俄羅斯在破壞，是我們在建設、保護。包括聯合國憲章、聯合國大會、國際法院、國際刑事法院，俄羅斯沒一個遵守的。」

這還沒完，聯合國秘書長古特雷斯在與俄羅斯外交部長拉夫羅夫握完手之後，他嚴詞批評俄羅斯。他說：「俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，造成給人民造成巨大痛苦和破壞，甚至助長了疫情造成的全球經濟混亂。目前大國之間的緊張對立關係，處於歷史上最危險的處境。因意外或誤判而引發衝突的風險也是如此。」

另外，這場會議還有一位平民參與，她名叫伊麗莎白•惠蘭(Elizabeth Whelan)，是遭到俄羅斯拘捕已逾4年的美國工程師保羅•惠蘭(Paul Whelan)的姐姐。伊麗莎白說：「我來這裡是為了告訴俄羅斯：請釋放我弟弟保羅•惠蘭。」

「保羅沒有犯罪，是非法逮捕他，並拘禁他至今的人在犯罪。我已經不知道我弟弟長什麼樣子 。我們只能在電視新聞中看到他的照片，但那些都是被捕前的。現在他什麼模樣沒人知道，沒有人被允許給他拍照。」

安全理事會的主席是每個月輪流制，在 15 個成員中輪流擔任。其中5個席位屬於常任理事國，就是美中英法俄。 非常任理事國10個席位按地區分配，亞洲2個，非洲3個，拉美2個，東歐1個，西歐及其他國家2個。 非常任理事國任期2年，每年通過選舉更換5個席位。