特斯拉將在周三發布1至3月季度財報。

根據其官網發布的最新資訊，其long range版和performance版Model Y在美國的價格均調降3000美元，而後輪驅動版Model 3價格調降2000美元，最新售價為39,990美元。

今年以來，這家馬斯克領軍的電動車製造商已將基本款Model 3在美國的價格調降11%，而基本款Model Y在美國的售價已調降20%。

除此之外，特斯拉最近也調降了歐洲、以色列、新加坡、日本、澳洲和韓國的價格，擴大今年1月份從中國開始降價以刺激需求的行動。

不過，本月初特斯拉公布第一季交車量僅較前一季成長4%，遠低於去年第四季的季增17.8%。

此外，激進的大降價也令投資人對特斯拉傲視產業群雄的利潤感到擔憂。

根據Refinitiv數據，雖然特斯拉第一季營收料將達到約232.9億美元、年增24.2%，但分析師平均預估其首季獲利下滑約2.4%。

特斯拉周二下跌1.46%，收在184.31美元，今年來股價上漲近50%。