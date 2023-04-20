資深媒體人于美人昨（19）日宣布參選2024中正、萬華區立法委員，並將於今日上午9點半召開記者會詳細說明，各界對於她是否將披上民眾黨戰袍多有關心，不過民眾黨台北市黨部主委林國成對此事完全不清楚，被視為中正、萬華區熱門人選的民眾黨現任不分區立委邱臣遠也說，會依照自己的步調持續前進。

于美人昨日突然宣布參選2024中正、萬華區立委，並在臉書表示「這個決定既不撲朔也不迷離，是經過深思熟慮之後的決定，我想親自擔任一個大家心中理想的立法委員」，突如其來的消息令各界震驚，許多人猜測她到底會以無黨籍身分競爭，還是將披上民眾黨戰袍。

據《中時》昨報導，邱臣遠日前已在中正萬華設立服務處，對于美人即將投入此區競爭，他說參選是每個人的自由，都給予尊重，但他會依照自己的步調持續前進，爭取更多地方認同。

《太報》昨報導則指出，林國成透露事前未與于美人有過聯絡，對于有意願參選一事完全不清楚，且于非民眾黨員，就算真的入黨時程上也來不及，應無法爭取披上民眾黨戰袍。