百貨上半年最重要母親節檔期全面開跑，漢神百貨結合開店慶於4月20日（四）至5月14日（日）歡慶登場，除了推出多樣的特惠商品及多重的消費回饋之外，近期漢神APP改版全新登場，內容功能大翻新，並推出H'S Pay行動支付，讓消費者購物享受回饋更加便利。

開店慶活動，延續近幾年積極推廣生活即藝術，結合眾多知名藝術家作品推出一系列授權卡友來店禮，廣受消費者好評，今年特別運用國立故宮博物院Open Data圖庫，取自清代義大利畫家朗世寧畫作牡丹系列卡友來店禮，推出三款兼具藝術感及高質感實用贈品：包括4月20日（四）～4月23日（日）的花開富貴手提袋、5月4日（四）～5月7日（日）的圓滿成雙四入杯墊及5月11日（四）～5月14日（日）的時時雍容隨行杯，都是兼具藝術美感與實用性的好禮，聯名卡友消費3百元加價30元即可兌換，藝文之友加價99元也可兌領，預料必然會掀起一陣兌換熱潮。

在開店慶的全館活動優惠方面，4月20日（四）～4月23日（日）首四日刷同一信用卡全館滿6千送3百、綁定H'SPay行動支付單筆8千再加贈1百;另外4F/B1F名品珠寶滿1萬送5百、1F／2F／3F精品滿2萬送1千；而在母親節送禮的相關業種方面，今年特別祭出10％的魅力優惠:包括6F家庭用品及5F／B2F女裝都是滿6千送6百；母親節必buy化妝品業種也是超強回饋，4月20日（四）～5月14日（日）1F／B1F化妝品滿3千送3百、4月20日（四）～4月23日（日）首四日加碼單筆滿9千再加贈1百、滿1萬5再加贈1百; B1F珠寶則推出單筆滿5萬再加贈1千，多重優惠回饋絕不能錯過。

此外，活動期間當日全館消費累積集點滿2千元即可參加「花現樂活總抽獎」，推出多樣國旅住宿勝地及時尚小家電；以及「花現食尚集星樂」，結合智能家電及食尚餐飲，只要集滿指定數量星星即可免費兌換，豐富活動就是要讓消費者物超所值。

此次配合工研院研發「OMO互動式商品展售櫃」，將藝術與科技結合呈現，帶給顧客科技新體驗。於開店慶前夕JoMaloneLondon盛大開幕，期間化妝品專櫃推出多項優惠組合4.7折起，雅斯蘭黛特潤超導全方位修護露組特價4,250元（價值9,100元）、高絲雪肌精化妝品組特價1,980元（價值3,660元）；此外，且於活動期間，漢神百貨還特別邀請知名品牌快閃櫃登場，包括4月17日（一）～6月4日（日）南台灣首家期間限定店，由當代設計師蔣瓊耳與法國愛馬仕集團共同創立「SHANG XIA」展出精選限量家居作品；4月20日（四）～4月30日（日）則有義大利鞋履品牌「AQUAZZURA」的南部獨家櫃;4月20日（四）～4月23日（日）全球歷史最悠久的奢華皮件世家「DELVAUX」也將與南台灣消費相見歡。漢神百貨以最高規格持續提供更完整多樣化的選擇，及多重優惠讓你滿載而歸，打造民眾最有感的購物盛會，和所有消費者一起展開春季新生活。