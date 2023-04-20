最強春雨襲台，雨彈預計連炸3天，彰化各地傳出淹水災情，鹿港老街成水池、 彰員路家具漂上街等，而怕水浸的高麗菜價格低廉許久，近日下雨高麗菜價可望止跌回升，農民洪豐鈿說，這波已經出清得差不多，因此能賺的也有限了。

農民洪豐鈿表示，只要天氣轉熱，結球的高麗菜就要趕快採收，目前包括溪湖等幾個主要種植高麗菜鄉鎮，降雨量都不大，因此只要天氣不要巨變，像是突然出太陽等，這期高麗菜應該是可以保住，要擔心的是反而雨勢大的地區。

洪豐鈿說，高麗菜價格下跌許久，市場整體的菜價其實也不高，能出清的農民早就出清，以他來講他手上的菜也不多了，估計接下來勢必會漲一波價格，不過漲幅就要看高山蔬菜到貨量決定，取決於市場機制。

彰化縣溪湖鎮果菜市場公司總經理徐鉦傑則認為，若農民田間管理得宜，排水通暢，這場強降雨應該影響不大，反而要擔心後面連續降雨後，緊接著陽光照射，至樣容易造成蔬果腐爛。

徐鉦傑強調，目前平地蔬菜已經採收得差不多了，還沒採收的像是高麗菜這種怕水蔬菜，經歷過這波雨勢後，恐怕會吸飽水爆開，屆時蔬菜量減少，菜價一定會回升，漲幅則由市場、天氣等因素決定，無法預估。