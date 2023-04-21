104人力銀行統計，至3月底共有103萬筆徵才職缺，其中餐飲旅宿業占2成，但求職人數與釋出職缺數懸殊達1比8。據勞動部統計，55～64歲「壯世代」勞參率台灣不到5成，遠低於日本近8成、韓國6成8等其他東亞國家，壯世代勞參成為人力資源的關鍵契機。

對此，老爺酒店集團推動「壯幫手募集計畫」，強調招聘、工作、環境、生活、對待等五大友善指標，從公開招募、職務再設計、職場安全、生活關懷、學習成長、跨世代共融等各面向進行調整，營造更友善中高齡的職場環境，鼓勵壯世代重返職場。

老爺酒店集團同時推出全新概念職缺「壯幫手」，將橫跨各項職缺的工作內容拆解後，經職務再設計，組合成更符合中高齡體能、彈性工時、簡易學習的工作選項。除了重新調配職務內容外，更提供彈性工時選擇，讓壯世代排班更具彈性。

對於職場安全，老爺酒店集團與104高年級50+合作，在職務再設計時邀請物理治療師視察評估工作項目、並提供改善建議。同時，針對壯幫手入職員工將配對1位專屬輔導員，提供工作教學，並協助解決工作或同事間問題。

飯店內部方面，從管理層、用人主管到基層員工均須進修不同主題課程，包括人口結構趨勢及中高齡友善企業指標解析、招募中高齡招募技巧、如何打造友善職場團隊、職務設計實例分享等，期望從策略面串連營運現場，齊心打造中高齡友善職場。