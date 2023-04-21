民進黨立委許智傑表示，這是個原則，希望人民慢慢接受，個人覺得不恰當，但尊重選民的選擇，希望朝野有機會能訂定2分之1條款，這樣比較恰當。（本報資料照片）

【全程影音】走路仍跛腳笑挺王世堅！傳「斬妖除魔賀詞」暗指何志偉？ 高嘉瑜回應了

民進黨昨公布台北市第二選區（士林、大同）「堅偉大戰」初選結果，最終由現任台北市議員王世堅取得勝利，不過，民進黨主席賴清德過去數度重申「誠信條款」，不建議現任議員轉戰立委初選，最終卻是王世堅獲勝，無形間打臉了「誠信條款」。對此，民進黨立委許智傑表示，這是個原則，希望人民慢慢接受，個人覺得不恰當，但尊重選民的選擇，希望朝野有機會能訂定2分之1條款，這樣比較恰當。

民進黨立委賴瑞隆指出，誠信條款是普遍原則，這是社會觀感，但民進黨是照制度走的政黨，照民調機制，賴清德也重申原則會尊重黨內提名機制，提名機制沒改變就照這樣走。

賴瑞隆呼籲，勝選最關鍵還是要大選勝選才是關鍵，初選是黨內比對過程，目標是大選勝選守住國會過半，得到民心支持，廝殺過於激烈恐傷及政黨形象，大家不樂見，全國人民都在看。

同為「堅偉瑜」的立委高嘉瑜表示，初選不是自己能夠控制，有很多外在因素，會有很多人見縫插針，不乾他的事跳出來，公親變事主，或是外在因素介入，何志偉做的很好，王世堅也有令人覺得真性情的一面，兩位都很優秀，總是有一個很惋惜，繼續努力，人生不可能都很順遂。

王世堅這次勝出也被解讀為「英系擊敗賴系」，許智傑指出，他們兩個之間的初選而不是派系的競爭，不要過度解讀，恭喜王世堅希望團結合作打贏勝戰。

高嘉瑜則指出，不是打臉賴系，過程中外界有派系解讀，但王世堅的個人魅力超過派系，很多人會借力使力，選民還是看努力，何志偉這幾年地方上的人也點滴在心，選舉就殘酷，外界有很多不同解讀，不能抹煞他們個人的魅力和努力。