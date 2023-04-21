華碩於台北時間21日凌晨舉行Thincredible全球線上新品發表會，董事長施崇棠亦在睽違3年後，再度登台擔任為此回筆電新品揭幕的靈魂人物，同時端出全球最薄、機身僅1公分厚的13吋OLED筆電Zenbook S 13 OLED，並在發表會最後揭曉售價自1,099美元起，即起於ASUS官網與歐、美國跨境電商，及台、中、日等合作電商平台上開放銷售。

華碩近年針對旗下全系列筆電產品陸續導入OLED螢幕，此回除了發表Zenbook S 13 OLED（UX5304），其它包括Zenbook 14X OLED（UX3404）、Vivobook S 14 OLED（S5404）和Vivobook S 15 OLED（S5504）等新品，即日起在台上市。

新品擁有驚艷全球的ASUS Lumina OLED螢幕、ASUS IceCool技術與獨特設計，更加堅固耐用，並通過Intel Evo認證，提供卓越效能與創新成果。2023年起，華碩超過90％的消費性筆電將符合EPEAT和ENERGY STAR 8.0標準，在追尋無與倫比的同時，致力實現環境永續的承諾。

發表會也預告將與著名街頭服飾品牌A Bathing Ape（BAPE）合作，推出BAPE成立30年來首款筆電「ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE」限定版，還有筆電包、滑鼠、Baby Milo公仔等全套配件，採用BAPE獨家迷彩設計，結合BAPE與Vivobook的活力風格，引領潮流市場。

秉持永續理念，Zenbook S 13 OLED（UX5304）產品結構使用再生金屬和塑膠，碳足跡減少50%以上，並採用無塑料、膠水的FSC認證紙材包裝。磐石灰版本採用獨家ASUS電漿陶瓷鋁合金，透過對環境影響極小的浸泡製程，成就更為出色的背蓋質地，提高耐磨性、散熱、硬度和使用壽命，同時增添岩石般的自然外觀和質感，另有紳士藍雙色選擇。

另Zenbook 14X OLED（UX3404）最高配備第13代Intel Core i9-13900H處理器、專業級NVIDIA GeForce RTX 3050顯示卡、32GB極速 LPDDR5記憶體和1 TB PCIe 4.0SSD，輕薄設計蘊含強大效能。加大的14.5吋16：10 2.8K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕和長效10小時70 Wh電池。有暖砂金和優雅的墨灰色供選擇。暖砂金背蓋採用新型環保電漿陶瓷鋁合金製成，陶瓷石紋觸感溫潤，經久耐用。

ASUS Vivobook S系列以最高88％螢幕機身比，加上Harman Kardon與Dolby Atmos認證的音訊系統，實現無縫的工作與娛樂體驗。14.5吋ASUS Vivobook S 14 OLED（S5404）與15.6吋ASUS Vivobook S 15 OLED（S5504）分別為1.5公斤與1.7公斤，輕巧便於攜帶。

兩機皆搭載第13代Intel Core i5-13500H處理器，另2.8K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕，100％ DCI-P3 色域與專業級顯色，提供午夜黑、酷玩銀雙色供選，搭配金屬上蓋凸起標誌、Enter鍵條紋裝飾及橙色ESC鍵等Vivobook經典元素，展現個人態度。