新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人王韻茹指出，台積電首季法說定調庫存調整持續、第二季為全年低點，第三季回到正常水準、下半年營運回升。由於台積電今年資本支出維持320～360億美元目標不變，顯示握有客戶訂單支持，對後續半導體製程推進深具信心。

王韻茹認為，台積電定調第二季為營運低點，表示第三季將是下波成長起點，主因法說會中表示客戶對新製程需求持續看好，如3奈米製程的第1年與第2年開案量，為上世代5奈米製程的2倍，這點一掃市場先前對客戶訂單擔憂。

值得注意的是，受惠新製程需求大增，台積電考慮將台灣高雄廠由原先的成熟製程調整為先進製程優先，以因應未來潛在高速運算（HPC）、物聯網（IoT）、人工智慧（AI）等新訂單大量需求。

同時，生成式AI掀起全球產業AI化浪潮，由ChatGPT帶動的AI領域新應用需求，目前都僅止於初期階段，對半導體整體產業鏈來看，相關高速運算、AI伺服器成為帶動半導體產業長期成長動能。

展望後市，王韻茹認為，半導體產業鏈歷經2～3年高速成長後，目前正進入產業景氣循環的庫存調整期，需要花一段時間進行庫存去化，現在觀察第二季半導體類股表現，股價也將同步拉回整理。

不過，長期來看全球科技產業，趨勢朝向5G/6G、電動車、自動駕駛、AI、HPC方向發展不變，預期2024年後全球半導體產業有望迎向新成長周期。王韻茹看好2024年全球科技在人機共想、共做的智慧新應用需求下，將帶領台灣半導體族群迎來下一波高峰。

投資建議方面，王韻茹認為，適逢半導體產業表現最壞情況，半導體ETF股價拉回探底過程中，適合中長線布局的低接買點有望浮現，投資人趁第二季逢市況拉回，可開始逢低布局「季配息」的半導體ETF，中長期持有擁有息利雙收優勢。

以新光臺灣半導體30 ETF而言，主要追蹤有「台版費半」之稱的「臺灣全市場半導體精選30指數」，囊括台灣半導體產業市值前30強，30檔成分股中具生成式AI應用比重高、掌握AI新趨勢題材，台積電占比近30％為ETF最大持股。

若投資人想掌握配息收入，觀察00904每季配息紀錄，從去年3月上市至今2次季配息，均達成完全填息紀錄，年化配息率約逾3％。由於25日為今年第2次除息日，投資人可在24日最後交易日進場布局，將能掌握股價成長兼顧配息收入。