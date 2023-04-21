歐洲議會周四以以517票贊成、38票反對的表決結果批准MiCA，該立法旨在降低消費者購買加密資產的風險。這意味供應商若遺失投資人的加密資產，須負起法律責任。

歐盟此舉領先美國和英國，美英尚未就加密貨幣領域制定正式法規。英國官員日前透露，具體的加密貨幣規範大約在一年內生效。

按照MiCA規定，加密貨幣平台有義務告知投資人交易的相關風險，銷售新代幣也須受到監管。

泰達幣（Tether）、USDC等穩定幣應維持充沛的儲備量，好在爆發擠兌潮時滿足投資人贖回請求。穩定幣規模若變得過大，將面臨每日2億歐元（約台幣68億）的交易限制。

一旦加密貨幣交易平台被認定未妥善保護投資人，或威脅市場完整性及金融穩定時，MiCA授權歐洲證券暨市場管理局（ESMA）介入，禁止或限制平台交易。

MiCA也觸及圍繞加密貨幣的環保隱憂，強迫企業揭露能源消耗數據，以及數位資產對環境的衝擊。

歐盟金融穩定事務專委麥吉尼斯（Mairead McGuinness），對MiCA獲歐洲議會批准表示肯定，她預計該法規「明年起」生效適用。

區塊鏈技術公司Ripple的EMEA政策總監懷特沃斯（Andrew Whitworth）指出，歐洲議會通過MiCA，「為全球加密貨幣業樹立重要里程碑」。

歐洲議會另以529票對29票，通過《資金轉移條例》（Transfer of Funds regulation），目的在降低比特幣、穩定幣等加密貨幣移轉過程中的匿名性。

此條例將「國際轉帳」（travel rule）規定應用到加密貨幣交易上，要求金融公司篩選、記錄並傳遞有關加密貨幣交易的訊息，以協助打擊洗錢。

此外加密貨幣交易所和個人所有的「自託管錢包」之間的轉帳，若是金額超過1,000歐元上限就得呈報。