騎士見狀按喇叭，沒想到黑車當場回頭追他上百公尺，最後等紅燈時，黑車駕駛直接下車譙髒話，還跑步衝上前。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

台中一名騎士日前行駛狹窄道路時，對向一輛轎車高速駛來，騎士見狀按喇叭，沒想到黑車當場回頭追他上百公尺，最後等紅燈時，黑車駕駛直接下車譙髒話，還跑步衝上前，騎士最後綠燈駛離，駕駛還猛跑了一段距離；網友見他的身材笑說「魁武的四輪猴」、「原來六福村跑出來的狒狒不只一隻」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，一輛機車行駛在中清街三段某巷弄內時，對向突然駛來一輛黑車轎車，黑車高速行駛絲毫沒有要靠邊禮讓的意思，騎士因此按喇叭示意，沒想到黑車駛過騎士後，又掉頭追向騎士，2車因此在街上追逐了上百公尺。

騎士見狀按喇叭，沒想到黑車當場回頭追他上百公尺，最後等紅燈時，黑車駕駛直接下車譙髒話，還跑步衝上前。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

畫面中，黑車駕駛因不滿遭騎士按喇叭，竟掉頭欲追上騎士，不過騎士騎得夠快，原以為對方未再追來，沒想到等紅燈時，發現黑車竟已開到後方，黑車駕駛下車跑向騎士，所幸號誌變為綠燈，騎士才得以趕緊駛離；而黑車駕駛下車惡狠狠的神情，加上魁武的身軀，影片標題笑說是「賽亞巨猿」。

其他網友留言「這隻人猿鍥而不捨的毅力實在令人感動」、「沒看過那麼魁武的四輪猴，跌倒就經典了」、「原來從六福村跑出來的狒狒不只一隻」、「你應該騎慢一點，讓他覺得追的到又追不到，遛一下他」、「我以為出逃的狒狒已經死了，快笑死」、「這隻肺活量不行啊！才跑不到20步就放棄了」、「原來喇叭可以招喚巨猿出場」、「你要忽慢忽快讓牠多跑幾公里」。