男子阿章（化名）多次在社群軟體Facebook找尋未成年青少年，透過互加好友關係，接著便邀約出遊，在暗夜堤防邊，對少年伸出狼爪，根據警方調查發現，陸續有3名國中生受害；經歷審法院審理，判決10年徒刑定讞，屏東地院法官則針對民事賠償部分，判決各賠少年45萬元、父親各20萬元。可上訴。

檢警調查發現，阿章常在網路上尋找下手對象，以先加好友、進而聊天取得信任，接著再邀約出遊，某日，他騎乘機車載著國中生來到堤防空地，突然伸手摸對方下體，並用口完成強制性交行為。

少年回家後神情被父母察覺有異，才讓整起事件曝光，檢警深入調查，以同樣手法受害的不僅這少年，阿章至少犯下3起案件，法官以對於未滿14歲男子犯性交罪共3罪，各處有期徒刑3年10月，共執行有期徒刑10年定讞。

被害少年及家屬同時提起精神賠償，法官審酌後判決，阿章必須賠給被害少年各45萬元、被害家長各20萬元。