西班牙首都馬德里一家義大利餐館週五（21日）發生大火，至少2死10傷。急救人員說，傷者10人。有目擊者指稱，餐廳一名侍者執行桌邊火焰秀時不慎燒到周邊裝潢，火勢迅速蔓延。警方仍在調查火災原因；官員說，死者是上菜的侍者與餐廳常客。

德國之聲（DW）綜合路透社、法新社、歐新社週六（22日）報導，案發餐廳Burro Canaglia

🛑#Madrid 1️⃣ trabajador fallecido en un incendio 🔥 originado por un flambeado en un plato y la decoración de plástico de techo y paredes en el restaurante italiano Burro Canaglia Bar&Resto de la plaza Manuel Becerra. pic.twitter.com/LlJXVHTnd7 — ＭＡＲＣＯ ＡＮＴＯＮＩＯ (@marcotgn) April 22, 2023

馬德里這家餐館因上菜秀出錯引發火災。

Bar&Resto位於馬德里市中心的薩拉曼卡區（Salamanca）一處廣場邊。所幸消防隊就在附近，火勢得以迅速撲滅。

一名目擊者向西班牙紙媒《國家報》（El Pais）表示，當地時間週五深夜，這家餐廳的侍者上菜時執行火焰秀，不小心燒到旁邊的塑膠花，火勢迅速蔓延至天花板與牆壁，並朝餐廳出入口延燒，食客倉皇逃離現場。

這種火焰秀稱為flambé，屬於法式料理的桌邊烹調手法，先在菜餚淋上酒，再點火現炙。消防人員說，起火點靠近餐廳唯一的出入口，火勢迅速擴大，周圍很快陷入火海。馬德里市急救服務系統（SAMUR）說明，現場為12人施救，其中2人不治，6人重傷送醫。

西班牙首都馬德里市中心鬧區一處餐館21日深夜大火，急救人員在現場替傷者施救。（圖／路透社）

目擊者描述，處理這場桌邊秀的侍者，一手拿著菜盤、另一手拿著噴槍走向某一桌，「經過一處植栽圓柱時，短短幾秒之間，整片燒了起來」。另一名食客說，火勢蔓延很快，濃煙嗆得大家無法呼吸。

官員則表示，部分客人朝餐廳後半部狂奔，結果發現逃不出去。

西班牙媒體稱，負責上菜的這名侍者是死者之一，另一死者則是餐廳常客。

消防隊距離現場僅幾百公尺，打火弟兄很快就到場全力滅火救災。馬德里消防隊長馬林（Carlos Marin）說：「好多人直接跑進消防隊通報，我們立刻採取行動，半數隊員直接跑向餐廳，另一半隨救火車到場。」