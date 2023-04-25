知名食品大廠聯華食品彰化工廠25日上午發生嚴重火警，造成7人喪命、15人受傷送醫，當時有部分員工誤判安全區，躲進4樓的冷凍庫裡，最後吸入過多濃煙，緊急送醫仍回天乏術。對此，有專家就分享遇到工廠大火的4項保命要點，建議民眾首選「隔絕濃煙、有對外窗的避難處所」，提高存活率，千萬不能躲進冷凍庫或冷藏庫。

消防員協會顧問林佳瑋今日在個人粉專發文表示，火災時絕對不可以逃入冷凍庫或冷藏庫，依據現場消防人員的救災狀況可知，當時濃煙不斷竄入該密閉空間，又因為沒有對外窗能逃跑，「受困之後只能被嗆死在裡頭」。

受困員工逃到冷凍庫裡，不過其出入口僅用塑膠簾隔離，最後因濃煙竄入導致嚴重傷亡。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

而發生工廠大火時，勞工究竟該如何自保？林佳瑋提出4點建議。首先是挑選如水泥牆有防火能力的空間躲避，門的材質切忌塑膠，林佳瑋表示，許多人遇到火災第一直覺就是躲到浴室，認為靠近水源獲救機率高，忽略了浴室塑膠門非常容易燒融變形，完全無法有效阻擋煙霧，讓嗆傷的風險大幅提升。

第2點是「避免煙霧容易竄入的空間」，例如有對內氣窗、風扇或風管等區域；第3點則是「挑選具有對外窗的避難空間」，除了有利於煙霧排出，也方便讓消防員操縱雲梯車前來救援。

最後，林佳瑋直說：「火災中最危險的不是火！」以過往數據來看，罹難者的死因只有少數遭大火燒死，反到是濃煙嗆亡的情況最為常見，因此她認為，遇到火災時，選擇能夠隔絕濃煙、有對外窗的避難處所最為重要。