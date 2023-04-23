台東縣關山消防分隊1輛救護車今晚7點多執行救護案件，載送1名70歲方姓女患者時，行經關山鎮順興路，不明原因車輛翻入田中，車上患者OHCA，消防局立即調派其他救護車到場支援，警方表示，事故原因仍待調查。
據了解，該輛關山消防分隊救護車23日晚間接獲指揮中心調派，到關山鎮福興里執行救護任務，過程中忽然訊號不明，隨後車上消防員接著就向指揮中心回報「車輛翻落田中」，指揮中心立即調派器材車、救護車到場支援，並急救患者轉送醫院，至於事故原因，及車上消防員是否受傷等詳細情況仍待警方進一步調查釐清。
台東縣關山消防分隊1輛救護車今晚7點多執行救護案件，載送1名70歲方姓女患者時，行經關山鎮順興路，不明原因車輛翻入田中，車上患者OHCA，消防局立即調派其他救護車到場支援，警方表示，事故原因仍待調查。
據了解，該輛關山消防分隊救護車23日晚間接獲指揮中心調派，到關山鎮福興里執行救護任務，過程中忽然訊號不明，隨後車上消防員接著就向指揮中心回報「車輛翻落田中」，指揮中心立即調派器材車、救護車到場支援，並急救患者轉送醫院，至於事故原因，及車上消防員是否受傷等詳細情況仍待警方進一步調查釐清。
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