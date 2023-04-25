扮無臉男躺金崙大橋 警方：將尋人開罰

南迴公路金崙大橋有人穿著卡通神隱少女無臉男服裝，躺臥行人穿越道，約3秒鐘後起來，引發民眾議論。台東縣警察局今天表示，將積極查明當事人身分、開罰新台幣500元。

在金崙橋頭的即時影像畫面，1名「無臉男」在金崙大橋北端徘徊20多分鐘後，接著過斑馬線，快到分隔線時忽然躺下，約3秒鐘後起來，繼續向前走。影片曝光後，遭到網友砲轟「無聊」、「有夠蠢」，附近的民眾更大罵「此風不可長」。

台東縣警察大武分局金崙派出所長廖志忠今天上午接受媒體訪問表示，有關於24日爆料公社貼文有不明人士在金崙大橋北端，穿著神隱少女卡通無臉男角色服裝，躺臥行人穿越道，大武分局金崙派出所已積極查明當事人身分中，並依違反道路交通管理處罰條例第78條1項4款規定告發，處新台幣500元罰鍰。

同時呼籲至金崙大橋旅遊民眾，請遵守交通規則，切勿在道路上坐、臥等違規行為，共同維護用路人交通安全。

金崙大橋在2017年通車，是南迴公路拓寬改善計畫的一部分，絕佳的地理位置，在通車初期被譽為全台最美的高架橋，也吸引了許多攝影愛好者到訪，迄今仍是熱門的攝影景點。