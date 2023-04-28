男團U：NUS日前在台北舉辦「Reborn to be Alive演唱會」，一連3小時演出嗨翻全場；巡演已走過台中及台北站，吳昱廷感動分享：「有幾位香港的粉絲專門飛來看我們台北演唱會，而且2天專場的票都有買。」高胥崴和蔡承祐補充：「還有法國來的粉絲，台中場也有去。」團員不可思議直呼：「完全沒想到有海外粉絲，很意外！」感動宣布將啟程演唱會下一站，分別是6月10日於高雄後台Backstage Live、8月5日在台東鐵花村。

他們在台北場演出時，驚喜首唱第一支R＆B全創作單曲〈塔莉亞〉（Thalia），團員們歌聲嘶啞中帶溫柔，更在演唱會現場倚著麥克風起舞，成熟表演擄獲上千粉絲的心。該曲由全員共同打造，也是團體發表的第3首作品，吳昱廷分享創作靈感，一開始他先寫出一小段副歌，想表達對一個女生的深情，且不管這段感情是否有結果，隨後決定賦予這女生一個神的意象，做了研究後，從希臘神話中找到象徵「開花、繁榮」的女神塔莉亞。蔡承祐也表示：「這首歌真的太好聽，寫好後每天循環播放都不會膩。」

對於即將前往高雄、台東演出，團員們很期待前往蔡承祐的家鄉開唱，蔡承祐開心喊：「高雄食物很好吃！」讓大夥直呼「帶我們去吃」；U：NUS不忘呼籲粉絲，暑期一起揪團到好山好水的台東渡假、看演唱會，稱「現在剛好可以規劃暑假行程」。