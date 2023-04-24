優群第1季合併營業收入為5億8990萬元，年減19.91%，營業毛利為2.49億元，年減15.78%，合併毛利率為42.24%，年增2.07個百分點，營業淨利為1.14億元，年減30.42%，營業淨利率為19.47%，年減2.94個百分點，稅後盈餘為9567萬元，年減40.85%，每股盈餘為1.07元。

優群表示，第1季是今年營運谷底，由於客戶仍處於庫存調整，預期第2季營收及獲利將略優於第1季，全年營運有望逐季成長至第3季，下半年會比上半年好，全年亦可望比去年好。