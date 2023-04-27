大陸國家統計局公布，今年1至3月，全國規模以上工業企業實現利潤總額1兆5167.4億元（人民幣，下同），年減21.4％。統計局工業司統計師孫曉坦言，企業虧損面、虧損額仍較高，但上游價格較去年下降有利於改善下游行業盈利狀況。

今年首季，大陸全國規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額5892.4億元，年減16.9％；股份制企業實現利潤總額1兆1290.3億元，下降20.6％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額3318.1億元，下降24.9％；私營企業實現利潤總額3894.1億元，下降23.0％。

在41個工業大類行業中，10個行業利潤總額較去年增長，1個行業持平，1個行業減虧，28個行業下降，1個行業由盈轉虧。其中，電力、熱力生產和供應業利潤總額年增47.9％，電氣機械和器材製造業增長27.1％，石油和天然氣開採業下降4.8％，汽車製造業下降24.2％，電腦、通信和其他電子設備製造業下降57.5％。

規模以上工業企業實現營業收入31.18兆元，年減0.5％；發生營業成本26.52兆元，增長0.6％；營業收入利潤率為4.86％，年減1.30個百分點。

大陸國家統計局工業司統計師孫曉分析，3月份，工業生產穩步回升，企業利潤降幅有所收窄。總體看，工業企業利潤降幅仍然較大，企業虧損面、虧損額仍較高，但上游價格較去年下降有利於改善下游行業盈利狀況。下階段，應繼續著力擴大市場需求，提振市場信心，改善企業預期，提高產銷銜接水平，促進工業企業利潤加快回升。