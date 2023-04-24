桃園市一名6旬王姓男子去年發現女鄰居A在住家門口跌倒，假意邀請對方到家中，主動幫忙處理傷口，未料王男竟強行把A女推倒在床上猥褻得逞。桃園地院審結，依犯強制猥褻罪，處王男有期徒刑7月。

判決書指出，王姓男子與A女為鄰居關係，2022年9月上午間A女在住家門口跌倒受傷，王男見狀便邀請A女到家中，打算替她擦藥處理傷口，未料王男將A女扶到床上，不顧A女意願，強行把A女的衣物拉高到脖子，褲子則脫至大腿中段，坐在A女腿上觸摸A女的胸部與下體，事後A女不甘受辱，便報警提告。

王男接受偵訊時認罪，檢察官核對A女在警詢及偵訊時的證述情節，認定大致相符，再加上性侵害犯罪事件通報表等證據，認定王男的自白與事實相符，堪認罪嫌，依法將其起訴。

桃園地院審理時，法官審酌王男只為了逞一己私慾，違反A女意願做出強制猥褻行為，使A女身心受創，實屬不該，惟念其犯後坦承犯行、態度尚可，未獲A女諒解，兼衡本案犯罪行為所生危害、王男生活狀況、素行等一切情狀，依犯強制猥褻罪處王男有期徒刑7月。可上訴。