騎機車觀光客遭洪姓駕駛好心按喇叭提醒，一群人竟遭攔車拖出洪男暴打，事後洪男親友包圍派出所，怒嗆觀光客欺負澎湖人。（翻攝畫面）

施暴六名兇神惡煞昨晚獲得澎湖地檢署交保，今天上午在警方保護下，搭機離開澎湖。（翻攝照片）

澎湖一群騎機車觀光客昨（26）中午在東衛派出所前方道路，因未依規定兩段左轉，遭洪姓駕駛好心按喇叭提醒，一群人竟攔車拖出洪男暴打，事後洪男親友包圍派出所，怒嗆觀光客欺負澎湖人，要討回公道；據了解洪男多年前曾捐一大部分的肝給父親，後來身體變不好，昨天是要前往就醫遭打，目前該群觀光客今早已回台。

洪男的姊姊在臉書發文稱，因父親患有肝病，3個子女中只有弟弟符合捐肝條件，幾年前手術後，弟弟捐給父親很大部分的肝，留下的部分較少，近日弟弟身體不好，當天是要去就醫途中遭毆打，後來回家後出現頭暈想吐，緊急就醫發現肺部出血，「眼睛霧霧看不清」。

洪男姊姊說「想請問一下偉大的觀光客，今天是跟你們有什麼深仇大恨，要這樣往死裡打」；據記者爆料網指出，事後有網友肉搜發現這些觀光客當中，有人是從事地下錢莊，也有有人查出這些觀光客來澎湖投宿某民宿，在烤肉時因喧嘩聲太大，被鄰居客人提醒小聲一點，一群人就跑去砸人家玻璃，又在街頭爆打在地人，引發眾怒。

騎機車觀光客遭洪姓駕駛好心按喇叭提醒，一群人竟攔車拖出洪男暴打，事後洪男親友包圍派出所，怒嗆觀光客欺負澎湖人。（翻攝照片）

洪男姊姊說「想請問一下偉大的觀光客，今天是跟你們有什麼深仇大恨，要這樣往死裡打」。（翻攝自臉書）

住西嶼內垵的洪姓男子26日中午開著轎車，由馬公往白沙西嶼方向行進，一群分別來自台北市、新北市及桃園的觀光客，分乘3輛機車行經東衛大路口，由於違規左轉，洪姓駕駛見狀按喇叭示警，卻遭觀光客將他拖出車外暴打，洪男掙脫後還遭對方拿安全帽一路追打、踹腳。

被打的洪男親友得知後，聚集10餘人在東衛派出所門口與警員對峙，並大聲疾呼要求警方務必嚴辦肇事者，他們說每到觀光季節，外來的遊客就「侵門踏戶」欺負澎湖人，許多無辜善良的鄉親被打，警方回應一定會依法嚴辦，相關施暴者已移送澎湖地檢署偵辦，請澎湖鄉親保持理性。目前涉案3人6萬元交友，另1人因未出手攻擊被害人，諭知請回。