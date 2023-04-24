益得董事長林智暉指出，隨著SYN010在台灣上市銷售，正代表著多年在吸入劑的耕耘與佈局，將陸續進入收成階段。展望未來，不論CDMO委託案、或與合作夥伴共同開發新劑型新藥發展，或是自行開發特殊學名藥產品，益得都將持續與國內外夥伴策略聯盟，攜手走出台灣，進軍全球市場。

益得指出，將攜手精密零組件大廠英濟(3294)合作研發吸入劑，深化產品開發與CDMO競爭優勢，進軍全球每年高達新台幣1.5兆元的吸入劑市場。

SYN010是益得旗下首先獲准上市的定量吸入劑(MDI)複方學名藥，適應症為氣喘與慢性肺阻塞(COPD)治療，成分包含類固醇與長效乙二型協同劑，效果與原廠藥Symbicort相近。除SYN010外，益得旗下仍有多種包含兩種甚至三種成分的吸入劑學名藥。

吸入劑市場龐大，其中定量吸入劑(MDI)的成長尤其快速。根據Visiongain估計，全球吸入劑市場將於2030年達到新台幣1.5兆元，於2020~2030年間，可望以5%年複合成長率(CAGR)成長，其中最大，且仍持續成長的就是美國。根據IQVIA統計，與SYN010相同的複方吸入劑藥品，2022年台灣市場規模達新台幣4.6億元，東協國家為新台幣26億元左右，中國市場規模可達新台幣68億元，在學名藥稀少的美國市場，更高達1,200億元。

由於吸入劑市場龐大，為積極搶佔國際吸入劑P4學名藥與505(B)(2)新藥商機，益得與英濟結盟。為進軍醫藥器械市場，英濟成立了生醫事業，透過與益得合作結合雙方的技術與專長，加速研發並深化製造優勢，目標即是搶食全球每年數兆元的吸入劑市場大餅。