卜蜂投資腳步未停歇，繼續在台投資肉品、蛋品生產加工業務及自動化飼料，其中雲林飼料廠已在去年第4季投入產量，市場占有率將由16%增至20%。卜蜂自動化雞隻電宰、加工場位在南投，並參與投資台南鹽水氣冷式雞隻宰電場，未來桃園龜山分切廠完工後，也將擔負新電宰場雞肉北運後的分切作業。
卜蜂符合CAS規範的精緻分切廠已在去年動工，預計將會在2024年完工，屆時會把分布在桃園、汐止、中和、泰山各直營所的雞肉分切廠遷入、集中生產，新分切廠將加入豬肉的分切業務。
卜蜂(1215)2022年營收289.59億元，稅後純益15.55億元，每股純益5.28元。今(24)日董事會決議對去年盈餘配發每股現金股利3.5元，以今天收盤價94.6元計算，現金殖利率達3.17%。
卜蜂投資腳步未停歇，繼續在台投資肉品、蛋品生產加工業務及自動化飼料，其中雲林飼料廠已在去年第4季投入產量，市場占有率將由16%增至20%。卜蜂自動化雞隻電宰、加工場位在南投，並參與投資台南鹽水氣冷式雞隻宰電場，未來桃園龜山分切廠完工後，也將擔負新電宰場雞肉北運後的分切作業。
卜蜂符合CAS規範的精緻分切廠已在去年動工，預計將會在2024年完工，屆時會把分布在桃園、汐止、中和、泰山各直營所的雞肉分切廠遷入、集中生產，新分切廠將加入豬肉的分切業務。
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