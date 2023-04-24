卜蜂投資腳步未停歇，繼續在台投資肉品、蛋品生產加工業務及自動化飼料，其中雲林飼料廠已在去年第4季投入產量，市場占有率將由16%增至20%。卜蜂自動化雞隻電宰、加工場位在南投，並參與投資台南鹽水氣冷式雞隻宰電場，未來桃園龜山分切廠完工後，也將擔負新電宰場雞肉北運後的分切作業。

卜蜂符合CAS規範的精緻分切廠已在去年動工，預計將會在2024年完工，屆時會把分布在桃園、汐止、中和、泰山各直營所的雞肉分切廠遷入、集中生產，新分切廠將加入豬肉的分切業務。