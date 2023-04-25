中國為了報復拜登政府發動晶片戰，今年3月底以「國家安全」為由，對美商美光科技產品進行審查，近日更有消息指出，美國要求南韓政府敦促南韓企業，如果美光遭到制裁，不要填補美光遭禁後留下的供應缺口，呼籲應該聯手對抗中國。韓媒對此表示，美國對韓企的控制，恐將嚴重影響三星等記憶體晶片業者發展。

根據金融時報報導，多位消息人士透露，南韓總統尹錫悅訪美時，美方提出相關要求，希望三星、SK海力士不要填補美光遭禁後留下的供應缺口。尹錫悅政府則對美國的舉措感到惱火，因為他們擔憂美國的出口管制，恐削弱三星和SK海力士的長期競爭力。

南韓媒體《BusinessKorea》報導，原本市場看好因美光在中國的業務被禁止，三星電子和SK海力士有望夠增加在中國的銷售額，然而，上述這些期望已落空。報導指出，美國開始控制韓企在中國的業務，意味著中美兩國在記憶體業的競爭正在加劇。

雪上加霜的是，美國對韓企的控制可能會嚴重影響三星電子和SK海力士，這兩家韓企在中國的投資已經超過70兆韓元，根據統計，三星去年在中國半導體市場的銷售額達31.5兆韓元，SK海力士的銷售額則為16.32兆韓元。