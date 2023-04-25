溫州市檢察院近日以涉嫌分裂國家罪，對台灣民族黨副主席楊智淵批准逮捕。陸委會今日重申楊智淵無罪，呼籲陸方應儘速釋放楊智淵回台，並指陸方此舉不利兩岸間交流互動。

大陸最高人民檢察院25日宣布，去年8月由拘傳轉為指定居所監視居住的楊智淵，其涉嫌分裂國家罪一案，由浙江省溫州市國家安全局偵查終結，移送溫州市檢察院審查起訴。日前，楊智淵遭批准逮捕，該案件正在進一步辦理中。

陸委會25日以書面表示，有關楊智淵遭中共關押一事，自去年8月迄今，我方已多次透過管道向陸方表達應儘速安全釋放楊智淵，惟陸方均無正面回應。有關楊智淵自去年8月遭中共有關部門限制住居、拘留及批准執行逮捕等措施，政府均有掌握，除與家屬保持密切聯繫並提供必要協助。

陸委會強調，政府再次重申楊智淵無罪，呼籲中共應儘速釋放楊智淵回台。

陸委會指出，鑒於近來一再發生類似案件，在兩岸疫情逐漸趨緩、雙方人民都希望兩岸恢復正常往來之際，陸方恣意逮捕台灣民眾，嚴重傷害我國人權益，製造恐懼，勢必不利兩岸間交流互動。

陸委會提醒國人，「於赴陸前應認知中國大陸對於人身安全隨意侵害習以為常，務必審慎評估相關風險，以保障自身權益」。