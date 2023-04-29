陸委會批馬英九失態 蕭旭岑氣炸猛轟邱太三誤導：應辭職

前總統馬英九在希臘德爾菲經濟論壇的發言，遭到大陸委員會批評「失態」，國民黨立委陳以信直言，陸委會的反應才是「嚴重失格」，政府單位只能依法行政，是依據什麼法律可以胡亂批評前總統的發言？陸委會主委邱太三逾越法律授權，把陸委會降格成為名嘴單位，要求邱應向馬道歉。

對於陸委會稱馬習會時，馬英九接受中共施壓，同意不在公開場合提「一中各表」，陳以信指出，這話等於是陸委會公開承認，馬前總統曾在馬習會中提出「一中各表」，雖然是在非公開會談部分。

陳以信表示，當時他身為總統府發言人也參與馬習會，親耳聽到馬英九在會中對中國國家主席習近平提出「一中各表」；陳反問邱太三，既然陸委會握有全部會談詳細紀錄，為何不敢對外公開這段重要歷史？反而此時惡意引用來辱罵中華民國前總統？他要求陸委會應即公開這段歷史向國人清楚說明。

陳以信指出，依據中華民國憲法，我國政府不可能承認中華人民共和國的主權地位，既然不能承認那裡會有隸屬問題？他強調這是基本邏輯問題，蔡總統與陸委會「互不隸屬」說法陷入邏輯陷阱，等於我國正式承認中華人民共和國的主權地位，這種立場才是喪權辱國、自失國格、違憲違法，自我委屈中華民國的主權地位。