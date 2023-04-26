全國房屋稅5月開徵，總共有929.18萬件，稅額869.97億元，較2022年開徵916.18萬件，稅額較834.54億元增加13萬件，成長幅度1.42％。

六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成，與111年期比較，件數及稅額增加最多為臺中市，件數增加2.71萬件，成長比率2.36％；稅額增加約8.7億元，成長比率8.88％。

財政部表示，依房屋稅條例第5條規定，非自住之住家用房屋稅率為1.5％~3.6％，各地方政府得視所有權人持有房屋戶數訂定差別稅率；另供營業、私人醫院、診所或自由職業事務所用房屋稅率為3％到5％；供人民團體等非營業使用房屋稅率為1.5％到2.5％；房屋供自住或公益出租使用，則按1.2％課徵。

財政部說明，112年期房屋稅課稅所屬期間為111年7月1日至112年6月30日。經統計全國自住用房屋件數715萬件、稅額約327.63億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為76.95％、37.66％；非自住之住家用房屋件數73.4萬件、稅額為84.54億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為7.9％、9.72％。

公益出租使用、人民團體等非住家非營業用、營業用及私人醫院、診所、自由職業事務所房屋件數合計140.78萬件、稅額457.8億元，占全國開徵戶數及稅額比率分別為15.15％、52.62％。

其中桃園市、台中市、臺南市、高雄市、新竹縣、屏東縣、新竹市等7個縣市，自111年7月1日起非自住住家用房屋採差別稅率，據統計受影響約有25.27萬戶，稅額增加12.59億元。