IC封測矽格(6257)4月26日周三召開董事會通過2023年第一季財務報告，單季合併營業收入新台幣36.17億元，年減少21.7%；本期淨利3.08億元，年減少67.2%；歸屬母公司淨利2.26億元，年減少72.5%，基本每股盈餘0.49元，創下六年來單季新低紀錄。

矽格表示，過去九個月全球在烏俄戰爭、新冠疫情、通貨膨脹及美國半導體抵制大陸等因素影響，大多半導體公司庫存去化緩慢，造成矽格今年第一季度營收繼續探底。但在成本及資本支出進行管控下，獲利仍符合預期。

展望後續，第二季起隨著全球疫情大幅減緩，大陸全面開放動能推升，通貨膨脹受到控制及客戶庫存去化改善，加計國內外主要客戶未來推出新產品的擴大商機等有利因素，雖然市場仍存在若干地緣政治地雷威脅，綜觀全局，矽格對於下半年營運抱持審慎樂觀看待。

矽格轉投資測試廠台星科(3265)周二公布第一季財報，台星科第一季營收8.58億元，季減3.6%、年減11.64%；毛利率29.22%，季減1.62個百分點、年減3.35個百分點；營益率22.34%，季減2.7個百分點、年減3.65個百分點；稅後淨利1.80億元，季增40.63%、年減21.06%，每股稅後盈餘1.32元，高於去年第四季的0.94元、低於去年第一季的1.67元。