財政部表示，房屋稅繳納期限為5月1日至31日止，根據「房屋稅條例」第5條規定，非自住之住家用房屋稅率為1.5％～3.6％，各地方政府得視所有權人持有房屋戶數訂定差別稅率；另供營業、私人醫院、診所或自由職業事務所用房屋稅率為3％～5％；供人民團體等非營業使用房屋稅率為1.5％～2.5％；房屋供自住或公益出租使用，則按1.2％課徵。

財政部說明，2023年期房屋稅課稅所屬期間為2022年7月1日至2023年6月30日，根據統計，全國自住用房屋件數715萬件、稅額約327.63億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為76.95％、37.66％。

非自住住家用房屋件數73.4萬件、稅額為84.54億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為7.9％、9.72％。

公益出租使用、人民團體等非住家非營業用、營業用及私人醫院、診所、自由職業事務所房屋件數合計140.78萬件、稅額457.8億元，占全國開徵戶數及稅額比率分別為15.15％、52.62％。

財政部表示，各地方稅稽徵機關自今年4月中起陸續寄送2023年期房屋稅繳款書，繳納期限至5月31日止；若逾期繳納，每逾3日加徵滯納金1％，最高加徵至10％。但納稅人受疫情影響，不能於規定繳納期間內繳清稅捐者，可申請延期或分期繳納。