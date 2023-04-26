三福化因下游面板客戶稼動率回升，第二季出貨量可望優於第一季，半導體應用也因新產品量產挹注，法人推估，第二季營運可望展現季、年雙增表現。

晶呈科內銷業務持穩成長，接單能見度約三個季度，預期外銷市場在第二季末到第三初復甦，配合擴充二廠年6月完工，營運成長動能正向看待。

此外，東聯積極拓展特化與氣體事業，去年特化、氣體合計營收比達四成(特化34％、氣體6％)；伴隨EOD衍生化學品、EO衍生化學品陸續投產，電子級CO2正在向半導體客戶、電子業客戶進行認證，今年營運先蹲後跳。

三福化半導體應用精密化學品營收比64％，食品藥物化學品約21％，顯影劑TMAH回收精製的新興化學品約15％。首季受制客戶庫存調整，營運表現趨緩，但在面板需求回溫，半導體精密化學品新品陸續出貨，預期今年半導體應用佔整體營收可望上看18％，搭配越南材料廠、氣體廠稼動率推進，預期下半年表現優於上半年。

晶呈科竹南二廠營運動來自於晶圓廠市佔率提高，並切入其他特殊氣體向1-2級製造邁進。晶圓重生出貨目標為年中達成每月4萬片／line 1，銅磁晶片及發光元件（CMuLED）晶粒與0404 TFE 畫素封裝體無塵室產線擬第三季試產，CMuLED8K 110 吋顯示屏示範樣品預計年底問世。