集保股利政策近年都是採現金股利搭配股票股利，這段期間以2021年每股配發7.6元最高（現金股利4.2元、股票股利3.4元），2020年每股配發5.7元次之（現金股利4.5元、股票股利1.2元）。集保董事長朱漢強表示，主要是考量股利衡平性，同時參酌國內外同業資本規模，故當獲利較高時即配發股票股利，以因應未來必要之資本投資，並持續厚植股本。

去年台股成交量雖減幅36％，惟集保近年來發展多元業務服務，受市場波動影響程度較低，2022年集保稅後純益42.52億元，每股稅後純益（EPS）達7.28元，展現收入多元化的營運成果。

集保身為台灣跨資本市場及貨幣市場唯一的後台機構，持續提供市場安全、高效率之登錄、保管及帳簿畫撥核心服務，優化固定收益商品及基金市場作業；另積極拓展數位創新業務與推動大數據應用，建構全市場數位金融基礎建設，以達成創新、韌性、永續及普惠金融的願景。