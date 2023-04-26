許多人洗澡習慣慢慢洗，仔細清洗每一處，但若超過一小時就有點離譜了。一名人妻表示，丈夫從以前洗澡就很花時間，但結了婚後越洗越久，如今更是洗到2個小時，出於好奇心決定衝進浴室，結果門一打開好尷尬。

女網友在Dcard發文「有人的老公洗澡也這麼久嗎？」，她說從以前還是情侶關係的時候，對方洗澡就非常久，常常要洗30到40分鐘左右，現在結了婚生了小孩，時間直接加倍，變成一個多小時，甚至好幾次洗到2個小時。

原PO說，自己實在很疑惑為何洗澡需要花2個小時，便決定直接殺進浴室一探究竟，結果打開門發現，丈夫就是非常享受熱水淋浴的快感，舒服到神情相當放鬆，連眼睛都閉起來，衝上整整一個小時。

文章發出後也引起不少女性朋友討論，分享自己另一半狀況：「就一種放鬆的方式，已經不單純算洗澡了」、「我老公都是洗澡前要蹲馬桶滑手機，加起來差不多一小時，不過這是他的放鬆方式，不會干涉」、「我男友是看yt看20分鐘，挺好奇為什麼不能出來再看，馬桶比較香嗎XD」、「以為只有我男友會這樣，笑死」、「我老公就是，都是帶手機進浴室大號+洗澡」、「有時男人的快樂就是這麼簡單」，但也有人認為2小時確實太久了，加上現在水情嚴峻，可能還是有必要商量一下。